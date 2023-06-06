Подрыв Каховской ГЭС. В Херсонской области объявлена эвакуация – ОВА

В Херсонской области объявлена эвакуация населения, в связи с подъемом уровня воды в Днепре, в результате подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Эвакуация населения будет проводиться на правом берегу Днепра, который контролирует Украина.

Жителей временно оккупированного левого берега Днепра призвали покинуть район бедствия и приложить все усилия для спасения своей жизни.

По словам Прокудина, уровень воды в Днепре достигнет критического значения через пять часов – ориентировочно около 11:30 – 12:00.

"Началась эвакуация жителей опасных районов. Все службы работают. ГСЧС, полиция, военные – все рядом. Прошу собрать документы, вещи первой необходимости и ждать автобусов эвакуации", – сказал Прокудин.

Ночью 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Потенциальные зоны затопления на правобережной части Днепра: села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское и частично город Херсон – остров Корабелов.

Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:

- выключить все электроприборы,

- взять документы и вещи первой необходимости,

- позаботиться о близких и домашних любимцах,

- выполнять инструкции спасателей и полицейских.

20 октября 2022 года президент Владимир Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне взорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, к тому же, временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.

21 октября спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что факт минирования Каховской ГЭС российскими оккупантами известен, россияне оставляют возможность ее подрыва на "крайний случай".

9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.

Читайте также: "Волны в 5 метров не будет". Россия заминировала Каховскую ГЭС и дамбу: чем грозит подрыв

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.