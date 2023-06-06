Підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області оголошено евакуацію – ОВА

У Херсонській області оголошено евакуацію населення, у зв'язку з підйомом рівня води в Дніпрі, внаслідок підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Евакуація населення проводитиметься на правому березі Дніпра, який контролює Україна.

Жителів тимчасово окупованого лівого берега Дніпра закликали залишити район лиха та докласти всіх зусиль для порятунку свого життя.

За словами Прокудіна, рівень води у Дніпрі досягне критичного значення за п'ять годин – орієнтовно близько 11:30 – 12:00.

"Почалася евакуація жителів небезпечних районів. Усі служби працюють. ДСНС, поліція, військові – все поряд. Прошу зібрати документи, речі першої необхідності та чекати на автобуси евакуації", – сказав Прокудін.

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

Потенційні зони затоплення на правобережній частині Дніпра: села Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське та частково місто Херсон – острів Корабелів.

Рівень води підіймається і всім, хто перебуває у зоні небезпеки, необхідно:

- вимкнути всі електроприлади,

- взяти документи та речі першої потреби,

- подбати про близьких та домашніх улюбленців,

- виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.

20 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський у виступі перед Єврорадою, заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо росіяни підірвуть дамбу Каховської ГЕС, це призведе до катастрофи з великою кількістю жертв, до того ж тимчасово окупований Крим буде відрізаний від водопостачання.

21 жовтня речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що факт мінування Каховської ГЕС російськими окупантами відомий, росіяни залишають можливість її підриву на "крайній випадок".

9 листопада Зеленський попередив російську владу, що якщо вона спробує підірвати Каховську ГЕС, це означатиме оголошення ними війни усьому світу.

Читайте також: "Хвилі у 5 метрів не буде". Росія замінувала Каховську ГЕС та греблю: чим загрожує підрив

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.