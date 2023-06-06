Зеленский выпустил обращение. Главные темы — Каховская ГЭС, потоп, питьевая вода и Бахмут
Президент Владимир Зеленский в ежедневном обращении к украинцам рассказал о ситуации с подрывом Каховской гидроэлектростанции россиянами. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
По его словам, катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий, а власти на всех уровнях делают все, чтобы обеспечить питьевой водой людей, которые получали ее из Каховского водохранилища — это Кривой Рог и вся Днепропетровская область, Херсонская, Николаевская и Запорожская области.
Он отметил, что продолжается эвакуация из населенных пунктов, которые затопило водой из Каховского водохранилища. Зеленский назвал теракт россиян "экологическим оружием массового поражения".
Глава государства сказал, что генеральный прокурор Андрей Костин уже обратился в Международный уголовный суд, чтобы привлечь к расследованию мировое правосудие.
"Только полное освобождение украинской земли от российских окупантов будет гарантировать, что таких терактов больше не будет. Россия использует все, что угодно для террора – любые объекты. Государство-террорист должно проиграть", — заявил президент.
Украинский лидер подчеркнул, что временно оккупированные территории юга и Крым будут возвращены под контроль Украины, а нормальные условия для жизни там будут восстановлены.
- 20 октября 2022 года Зеленский в выступлении перед Евросоветом заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.
- Также о минировании станции сообщали в ВСУ, СНБО и ГУР МО.
- 9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.
- Ночью 6 июня 2023 года РФ подорвала ГЭС в оккупированной Новой Каховке. Объявлена эвакуация. В России в разрушении дамбы обвинили Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
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