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ГУР: Подрыв Каховской ГЭС — паническая попытка Путина усложнить деоккупацию Украины

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 10:19
ГУР: Подрыв Каховской ГЭС — паническая попытка Путина усложнить деоккупацию Украины - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Подрыв Каховской ГЭС — акт экоцида и военное преступление, влияние которого выходит далеко за пределы Украины и затрагивает экосистему всего Черноморского региона. Этот террористический акт является признаком паники режима российского диктатора Владимира Путина и попыткой усложнить действия украинских Сил Безопасности и Обороны. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

В разведке отметили, что этот террористический акт создал смертельную опасность для украинских граждан в населенных пунктах по оба берега Днепра ниже Каховского водохранилища.

"Это безоговорочный акт экоцида и очевидное военное преступление, влияние которого выходит далеко за пределы Украины и затрагивает экосистему всего Черноморского региона", – говорится в сообщении.

Также, по данным ГУР, это преступление усугубляет угрозу ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов-охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровня воды в Днепре.

В военной разведке напомнили, что сообщали о проведении основных работ по заминированию сразу после захвата Каховской ГЭС. В апреле прошлого года было проведено дополнительное минирование шлюзов и опор. На самой плотине были установлены тентованные грузовики со взрывчаткой, отметили в ГУР.

"Этот террористический акт является признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских Сил Безопасности и Обороны. Он станет весомым доказательством на международном трибунале, который несомненно ожидает каждого причастного к совершению военных преступлений на территории Украины", – говорится в сообщении.

  • 20 октября 2022 года президент Владимир Зеленский в выступлении перед Евросоветом заявил, что Украина располагает информацией о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.
  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Президент Владимир Зеленский собрал экстренное заседание Совета по нацбезопасности и обороне.
  • По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены Тягинкв, Львово, Одрадокаменка Бериславского района; Понятовка, Ивановка, Токаревка, Белозерка; микрорайон Остров города Херсона.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • Международное агентство ООН по атомной энергетике заявило, что подрыв ГЭС и разрушение ее плотины пока не создает непосредственной угрозы для ЗАЭС.
Вадим Ребрина
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гур мозаэскаховская гэс
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