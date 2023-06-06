ГУР: Підрив Каховської ГЕС — панічне намагання Путіна ускладнити деокупацію України

Підрив Каховської ГЕС — це акт екоциду та воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону. Цей терористичний акт є ознакою паніки режиму російського диктатора Володимира Путіна та намаганням ускладнити дії українських Сил Безпеки та Оборони. Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

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У розвідці зазначили, що цей терористичний акт створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва береги Дніпра нижче Каховського водосховища.

"Це беззаперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону", – йдеться у повідомленні.

Також, за даними ГУР, цей злочин посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність ставків-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі.

У військовій розвідці нагадали, що повідомляли про проведення основних робіт із замінування одразу після захоплення Каховської ГЕС. У квітні минулого року було здійснено додаткове мінування шлюзів та опор. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою, зазначили у ГУР.

"Цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил Безпеки та Оборони. Він стане вагомим доказом на міжнародному трибуналі, який безсумнівно очікує на кожного причетного до здійснення воєнних злочинів на території України", – йдеться у повідомленні.

20 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський у виступі перед Єврорадою, заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Президент Володимир Зеленський зібрав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Станом на 7:30 повністю або частково затоплені Тягінка, Львове, Одрадокам'янка Бериславського району; Понятівка, Іванівка, Токарівка, Білозерка; мікрорайон Острів міста Херсона.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

Міжнародне агентство ООН з атомної енергетики заявило, що підрив ГЕС та руйнування її греблі поки що не створює безпосередньої загрози для ЗАЕС.

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