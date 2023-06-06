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Підрив росіянами Каховської ГЕС. Зеленський збирає екстрене засідання РНБО

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 08:23
Підрив росіянами Каховської ГЕС. Зеленський збирає екстрене засідання РНБО - Фото
Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони з питання підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, який зазначив, що в результаті російського теракту можливе знищення частини населених пунктів та біосфери.

Єрмак назвав підрив ГЕС черговим воєнним злочином російських терористів.

"Це екоцид. Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери", – написав глава ОП.

Також дії окупантів несуть загрозу для ЗАЕС, додав він.

"Влада працює, як центральна, так і регіональна. Безпека людей сьогодні – пріоритет. Маємо забезпечити покарання для ворога на міжнародному рівні", – зазначив Єрмак.

  • Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що більш серйозні наслідки через підрив російськими військовими Каховської ГЕС будуть на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра, оскільки він нижчий за правий.

Читайте також: Тема дня | Які наслідки може мати підрив Каховської ГЕС та греблі

Вадим Ребрина
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Володимир ЗеленськийРНБОЗАЕСкаховська гес
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