Підрив Каховської ГЕС. Складніша ситуація буде на лівому березі, він нижчий – ЗСУ

Більш серйозні наслідки через підрив російськими військовими Каховської ГЕС будуть на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра, оскільки він нижчий за правий. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За словами Гуменюк, росіяни підірвали частину конструкції Каховської ГЕС.

"Зрозумівши, що накоїли, зараз самі евакуюються. Тому що насамперед постраждає лівий берег, оскільки він є географічно нижчим", – сказала вона.

Гуменюк додала, що основне затоплення відбудеться саме на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра, а окупанти вчора "віджимали" у людей плавзасоби – мабуть, готувалися до втечі.

Вона закликала людей, які мешкають на небезпечних територіях, за можливості, не чекати на офіційну евакуацію – якщо є свій транспорт, їхати самостійно і допомагати сусідам.

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Потенційні зони затоплення на правобережній частині Дніпра: села Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське та частково місто Херсон – острів Корабелів.

Рівень води підіймається і всім, хто перебуває у зоні небезпеки, необхідно:

- вимкнути всі електроприлади,

- взяти документи та речі першої потреби,

- подбати про близьких та домашніх улюбленців,

- виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.

20 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський у виступі перед Єврорадою, заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо росіяни підірвуть дамбу Каховської ГЕС, це призведе до катастрофи з великою кількістю жертв, до того ж тимчасово окупований Крим буде відрізаний від водопостачання.

21 жовтня речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що факт мінування Каховської ГЕС російськими окупантами відомий, росіяни залишають можливість її підриву на "крайній випадок".

9 листопада Зеленський попередив російську владу, що якщо вона спробує підірвати Каховську ГЕС, це означатиме оголошення ними війни усьому світу.

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