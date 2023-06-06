Каховська ГЕС. Частково або повністю затоплено 7 населених пунктів, зокрема Херсон – відео
Станом на 7:30 повністю або частково затоплені Тягінка, Львове, Одрадокам'янка Бериславського району; Понятівка, Іванівка, Токарівка, Білозерка; мікрорайон Острів міста Херсона. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.
За його словами, прогнозується, що будуть затоплені й інші населені пункти.
"Готові до цього. Натепер організовано евакуацію зі згаданих населених пунктів до міста Херсона, а далі – до Миколаєва, а звідти в вже – до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст", – сказав Прокудін.
О 12:00 із залізничного вокзалу Херсона вирушить до Миколаєва евакуаційний потяг, повідомив він.
За словами Прокудіна, в зоні лиха опинилися близько 16 000 людей на правому березі Дніпра.
Щодо мешканців окупованої території на лівому березі Дніпра глава ОВА сказав, що наразі все, що може зробити влада, – це оповістити їх про небезпеку.
Суспільне опублікувало відео з району Нафтогавані у мікрорайоні Корабел Херсона. На ньому – затоплені приватні будинки, гаражі. Вода прибуватиє.
Видання з посиланням на голову Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка повідомляє, що мікрорайон Корабел знеструмили з метою безпеки. За кілька годин також відключать газопостачання.
- Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
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