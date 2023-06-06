Каховська ГЕС. Частково або повністю затоплено 7 населених пунктів, зокрема Херсон – відео

Станом на 7:30 повністю або частково затоплені Тягінка, Львове, Одрадокам'янка Бериславського району; Понятівка, Іванівка, Токарівка, Білозерка; мікрорайон Острів міста Херсона. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.

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За його словами, прогнозується, що будуть затоплені й інші населені пункти.

"Готові до цього. Натепер організовано евакуацію зі згаданих населених пунктів до міста Херсона, а далі – до Миколаєва, а звідти в вже – до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст", – сказав Прокудін.

О 12:00 із залізничного вокзалу Херсона вирушить до Миколаєва евакуаційний потяг, повідомив він.

За словами Прокудіна, в зоні лиха опинилися близько 16 000 людей на правому березі Дніпра.

Щодо мешканців окупованої території на лівому березі Дніпра глава ОВА сказав, що наразі все, що може зробити влада, – це оповістити їх про небезпеку.

Суспільне опублікувало відео з району Нафтогавані у мікрорайоні Корабел Херсона. На ньому – затоплені приватні будинки, гаражі. Вода прибуватиє.

Видання з посиланням на голову Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка повідомляє, що мікрорайон Корабел знеструмили з метою безпеки. За кілька годин також відключать газопостачання.

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що більш серйозні наслідки через підрив російськими військовими Каховської ГЕС будуть на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра, оскільки він нижчий за правий.

Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони.

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