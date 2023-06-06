Каховская ГЭС. Частично или полностью затоплены 7 населенных пунктов, также Херсон – видео
По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района; Понятовка, Ивановка, Токаревка, Белозерка; микрорайон Остров города Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона.
По его словам, прогнозируется, что будут затоплены и другие населенные пункты.
"Готовы к этому. Сейчас организована эвакуация из упомянутых населенных пунктов в город Херсон, а дальше – в Николаев, а оттуда уже – в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города", – сказал Прокудин.
В 12:00 с железнодорожного вокзала Херсона отправится в Николаев эвакуационный поезд, сообщил он.
По словам Прокудина, в зоне бедствия оказались около 16 000 человек на правом берегу Днепра.
Относительно жителей оккупированной территории на левом берегу Днепра глава ОВА сказал, что все, что могут сделать власти, – это оповестить их об опасности.
Суспильне опубликовало видео из района Нефтегавани в микрорайоне Корабел Херсона. На нем – затоплены частные дома, гаражи. Вода продолжает прибывать.
Издание со ссылкой на главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко сообщает, что микрорайон Корабел обесточили в целях безопасности. Через несколько часов также отключат газоснабжение.
- Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что более серьезные последствия из-за подрыва российскими военными Каховской ГЭС будут на временно оккупированном левом берегу Днепра, поскольку он ниже правого.
- Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны.
Читайте также: Тема дня Какие последствия может иметь подрыв Каховской ГЭС и дамбы
Комментарии