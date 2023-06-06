Генпрокурор Андрей Костин:

Россия способна только разрушать и убивать. И не остановится ни перед чем. Подрыв Каховской ГЭС — очередное доказательство тому и международное преступление.

Сегодня загнанные в угол оккупанты убивают и оставляют без домов тысячи людей, которых еще вчера хотели "интегрировать в рф". Людоедская тактика "выжженной земли", достойная Гитлера.