Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Возникла угроза техногенной и экологической катастрофы. Из населенных пунктов, расположенных на правом берегу Днепра объявлена эвакуация. Левый берег Днепра в зоне бедствия временно оккупирован Россией, он расположен ниже правого, там опасность для людей больше, а на организацию оккупантами эвакуации рассчитывать не приходится
Связанный с военными и местной администрацией анонимный Telegram-канал Николаевский Ванёк сообщил, что подрыв ГЭС осуществлен личным составом 1 батальона 205 мотострелковой бригады ВС РФ.
Генпрокурор Андрей Костин:
Россия способна только разрушать и убивать. И не остановится ни перед чем. Подрыв Каховской ГЭС — очередное доказательство тому и международное преступление.
Сегодня загнанные в угол оккупанты убивают и оставляют без домов тысячи людей, которых еще вчера хотели "интегрировать в рф". Людоедская тактика "выжженной земли", достойная Гитлера.
Так сейчас выглядит район Нефтегавани в Херсоне. Затоплены частные дома, гаражи. Вода продолжает прибывать.
Видео с другого ракурса:
Тем временем в ООН устраивают день русского языка:
В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается – это дополнительная угроза для временно оккупированной Запорожской АЭС.
Вода из Каховского водохранилища необходима, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.
Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 08:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции, сообщили в Энергоатоме.
В Энергоатоме заявили, что подрыв рашистами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется.
Зеленский:
Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину.
Все службы работают. Созвал СНБО. Пожалуйста, распространяйте только официальную и проверенную информацию.
Еще видео с Каховской ГЭС:
В Новой Каховке из-за подрыва ГЭС затопило местный зоопарк "Сказочная Диброва".
Все животные погибли
Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны по вопросу подрыва российскими военными Каховской ГЭС.
Более серьезные последствия из-за подрыва российскими военными Каховской ГЭС будут на временно оккупированном левом берегу Днепра, поскольку он ниже правого.
По состоянию на утро 6 июня:
В октябре прошлого года уже была угроза подрыва Россией Каховской ГЭС.
LIGA.net тогда написала статью, которая актуальна и сейчас:
Какие последствия может иметь подрыв Каховской ГЭС и дамбы
В Херсонской области объявлена эвакуация населения.
Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:
- выключить все электроприборы,
- взять документы и вещи первой необходимости,
- позаботиться о близких и домашних любимцах,
- следовать инструкциям спасателей и полицейских.
Потенциальные зоны затопления на правобережной части Днепра: села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаровка, Приднепровский и частично город Херсон – остров Корабелов.
Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.