Каховская ГЭС. Вода будет прибывать еще сутки, подтоплены 24 населенных пункта – глава МВД

Из-за разрушения оккупантами Каховской гидроэлектростанции были подтоплены 24 населенных пункта, вода будет прибывать еще в течение суток. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ведомстве ожидают, что вода будет прибывать еще в течение 20-24 часов. Из-за ситуации все подразделения ведомства будут работать круглосуточно.

Уровень воды на правобережье Херсонской области сейчас составляет более двух метров.

Клименко рассказал, что эвакуация местных жителей продолжается. Службы МВД уже эвакуировали около тысячи человек.

Он сообщил, что в Херсонской области были развернуты пять пунктов для людей перед их эвакуацией в другие населенные пункты.

"Призываем граждан быть осмотрительными, ведь вода поднимает взрывоопасные вещества, которые могут сдетонировать", – заметил Клименко.

Он отметил, что из-за уничтожения машинного зала ГЭС в Днепр попали 150 тонн мазута. Для ликвидации возможных последствий экологической катастрофы отправлены группы с необходимым оборудованием.

Клименко отметил, что даже после уничтожения ГЭС оккупанты продолжают обстреливать территорию, на которой проводится эвакуация.

"Российские оккупанты даже после сегодняшнего террористического акта продолжают обстреливать территорию, где проводятся эвакуационные мероприятия. И такие обстрелы продолжаются и на данный момент", – сказал он.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.

Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

В Минобороны предупреждают о повышении опасности от взрывоопасных предметов из-за российских мин.

Появился первый спутниковый снимок разрушенной россиянами Каховской ГЭС.

Читайте также: Новая Каховка идет под воду после подрыва ГЭС: два видео из города

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.