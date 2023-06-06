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Каховская ГЭС. Вода будет прибывать еще сутки, подтоплены 24 населенных пункта – глава МВД

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 16:05
Каховская ГЭС. Вода будет прибывать еще сутки, подтоплены 24 населенных пункта – глава МВД - Фото
Игорь Клименко (Фото: Офис президента)

Из-за разрушения оккупантами Каховской гидроэлектростанции были подтоплены 24 населенных пункта, вода будет прибывать еще в течение суток. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона "Єдині новини".

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В ведомстве ожидают, что вода будет прибывать еще в течение 20-24 часов. Из-за ситуации все подразделения ведомства будут работать круглосуточно.

Уровень воды на правобережье Херсонской области сейчас составляет более двух метров.

Клименко рассказал, что эвакуация местных жителей продолжается. Службы МВД уже эвакуировали около тысячи человек.

Он сообщил, что в Херсонской области были развернуты пять пунктов для людей перед их эвакуацией в другие населенные пункты.

"Призываем граждан быть осмотрительными, ведь вода поднимает взрывоопасные вещества, которые могут сдетонировать", – заметил Клименко.

Он отметил, что из-за уничтожения машинного зала ГЭС в Днепр попали 150 тонн мазута. Для ликвидации возможных последствий экологической катастрофы отправлены группы с необходимым оборудованием.

Клименко отметил, что даже после уничтожения ГЭС оккупанты продолжают обстреливать территорию, на которой проводится эвакуация.

"Российские оккупанты даже после сегодняшнего террористического акта продолжают обстреливать территорию, где проводятся эвакуационные мероприятия. И такие обстрелы продолжаются и на данный момент", – сказал он.

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Артём Джерипа
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Игорь Клименковойнамвдкаховская гэс
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