Появился спутниковый снимок подорванной Каховской ГЭС: фото до и после
06.06.2023, 15:11
Каховская ГЭС (Фото: EPA)
Появился первый спутниковый снимок разрушенной россиянами Каховской гидроэлектростанции. Спутниковое фото от Planet Labs опубликовали Схемы.
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Для сравнения опубликованы кадры за 4 и 6 июня – до и после подрыва ГЭС.
Нажмите на фото, чтобы увеличить:
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
- В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.
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