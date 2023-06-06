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Появился спутниковый снимок подорванной Каховской ГЭС: фото до и после

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 15:11
Появился спутниковый снимок подорванной Каховской ГЭС: фото до и после - Фото
Каховская ГЭС (Фото: EPA)

Появился первый спутниковый снимок разрушенной россиянами Каховской гидроэлектростанции. Спутниковое фото от Planet Labs опубликовали Схемы.

Для сравнения опубликованы кадры за 4 и 6 июня – до и после подрыва ГЭС.

Нажмите на фото, чтобы увеличить:

Появился спутниковый снимок подорванной Каховской ГЭС: фото до и после

Появился спутниковый снимок подорванной Каховской ГЭС: фото до и после

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

Смотрите также: Новая Каховка уходит под воду после подрыва ГЭС: два видео из города

Оксана Житнюк
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новая каховкаГЭС
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