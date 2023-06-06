З'явився супутниковий знімок підірваної Каховської ГЕС: фото до та після

З'явився перший супутниковий знімок зруйнованої росіянами Каховської гідроелектростанції. Супутникове фото від Planet Labs опублікували Схеми.

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Для порівняння опубліковані кадри за 4 та 6 червня – до та після підриву ГЕС.

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Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

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