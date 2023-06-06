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З'явився супутниковий знімок підірваної Каховської ГЕС: фото до та після

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 15:11
З'явився супутниковий знімок підірваної Каховської ГЕС: фото до та після - Фото
Каховська ГЕС (Фото: EPA)

З'явився перший супутниковий знімок зруйнованої росіянами Каховської гідроелектростанції. Супутникове фото від Planet Labs опублікували Схеми.

Для порівняння опубліковані кадри за 4 та 6 червня – до та після підриву ГЕС.

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З'явився супутниковий знімок підірваної Каховської ГЕС: фото до та після

З'явився супутниковий знімок підірваної Каховської ГЕС: фото до та після

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.
  • Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
  • У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

Дивіться також: Нова Каховка йде під воду після підриву ГЕС: два відео з міста

Оксана Житнюк
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ГЕСнова каховка
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