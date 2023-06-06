Нова Каховка йде під воду після підриву ГЕС: два відео з міста

У мережі з'явилося ще кілька відео із Нової Каховки, затопленої після підриву росіянами гідроелектростанції.

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На опублікованих кадрах видно затоплені вулиці, будинки та адмінбудівлі, що "пішли" під воду.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Каховську дамбу підірвали військовослужбовці 205-ї мотострілецької бригади збройних сил РФ, які контролювали цей об'єкт.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.

Станом на 7:30 повністю або частково затоплено Тягинку, Львово, Одрадокам'янку Бериславського району; Понятівка, Іванівка, Токарівка, Білозерка; мікрорайон Острів міста Херсона.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

У річку Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

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