RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нова Каховка йде під воду після підриву ГЕС: два відео з міста

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 14:40
Нова Каховка йде під воду після підриву ГЕС: два відео з міста - Фото
Скриншот

У мережі з'явилося ще кілька відео із Нової Каховки, затопленої після підриву росіянами гідроелектростанції.

На опублікованих кадрах видно затоплені вулиці, будинки та адмінбудівлі, що "пішли" під воду.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Каховську дамбу підірвали військовослужбовці 205-ї мотострілецької бригади збройних сил РФ, які контролювали цей об'єкт.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.
  • Станом на 7:30 повністю або частково затоплено Тягинку, Львово, Одрадокам'янку Бериславського району; Понятівка, Іванівка, Токарівка, Білозерка; мікрорайон Острів міста Херсона.
  • Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
  • У річку Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

Читайте також: ЗСУ про безпеку Київської ГЕС: Вживаємо заходів, що зводять до нуля можливі дії окупантів

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
херсонська областьтерактГЕСкаховська геснова каховка
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 