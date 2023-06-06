ЗСУ щодо безпеки Київської ГЕС: Вживаємо заходів, що зводять до нуля можливі дії окупантів

Військовими вжиті заходи з безпеки Київської ГЕС як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника. Про це у коментарі Укрінформу повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Київська ГЕС перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва, зазначив він.

"Нами вжиті відповідні заходи з безпеки: як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника. Цей комплекс заходів повністю впроваджений і вже діє", – зауважив Наєв.

За його словами, ворог і до цього намагався пошкодити дамби на річці Дніпро, але його дії успіху не мали.

"Ми, звичайно, аналізуємо всі загрози, які можуть бути у майбутньому та завчасно вживаємо адекватних заходів, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії", – наголосив Наєв.

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