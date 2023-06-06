RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ щодо безпеки Київської ГЕС: Вживаємо заходів, що зводять до нуля можливі дії окупантів

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 12:56
ЗСУ щодо безпеки Київської ГЕС: Вживаємо заходів, що зводять до нуля можливі дії окупантів - Фото
Сергій Наєв (фото - пресслужба Луганської ВГА)

Військовими вжиті заходи з безпеки Київської ГЕС як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника. Про це у коментарі Укрінформу повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем

Київська ГЕС перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва, зазначив він.

"Нами вжиті відповідні заходи з безпеки: як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника. Цей комплекс заходів повністю впроваджений і вже діє", – зауважив Наєв.

За його словами, ворог і до цього намагався пошкодити дамби на річці Дніпро, але його дії успіху не мали.

"Ми, звичайно, аналізуємо всі загрози, які можуть бути у майбутньому та завчасно вживаємо адекватних заходів, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії", – наголосив Наєв.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Президент Володимир Зеленський зібрав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони.
  • Станом на 7:30 повністю або частково затоплені Тягинка, Львове, Одрадокам'янка Бериславського району; Понятівка, Іванівка, Токарівка, Білозерка; мікрорайон Острів міста Херсона. 
  • Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

Читайте також: МЗС критикує ООН за святкування дня російської мови і відсутність реакції на підрив Каховської ГЕС

Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Сергій Наєвкаховська гесКиївська ГЕС
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 