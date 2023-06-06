МЗС критикує ООН за святкування "дня російської мови" і відсутність реакції на підрив Каховської ГЕС

У Міністерстві закордонних справ розкритикували ООН за привітання у Twitter з днем російської мови на тлі теракту, який здійснила Росія, підірвавши Каховську ГЕС, і відсутність реакції ООН на цю диверсію. Про це йдеться у Twitter речника МЗС Олега Ніколенка.

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"Російське командування російською мовою віддає наказ підірвати Каховську дамбу. Який день в ООН для святкування російської мови! Твіти ООН про культурне розмаїття ігнорують найбільшу катастрофу в Європі за десятиліття, спричинену виключно Росією. Навіщо мовчати?" – йдеться у твіті.

Станом на 12:20 за Києвом у Twitter ООН відсутня реакція на підрив Каховської ГЕС.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Президент Володимир Зеленський зібрав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Станом на 7:30 повністю або частково затоплені Тягинка, Львове, Одрадокам'янка Бериславського району; Понятівка, Іванівка, Токарівка, Білозерка; мікрорайон Острів міста Херсона.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

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