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МЗС критикує ООН за святкування "дня російської мови" і відсутність реакції на підрив Каховської ГЕС

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 12:28
МЗС критикує ООН за святкування
Олег Ніколенко (скриншот)

У Міністерстві закордонних справ розкритикували ООН за привітання у Twitter з днем російської мови на тлі теракту, який здійснила Росія, підірвавши Каховську ГЕС, і відсутність реакції ООН на цю диверсію. Про це йдеться у Twitter речника МЗС Олега Ніколенка.

"Російське командування російською мовою віддає наказ підірвати Каховську дамбу. Який день в ООН для святкування російської мови! Твіти ООН про культурне розмаїття ігнорують найбільшу катастрофу в Європі за десятиліття, спричинену виключно Росією. Навіщо мовчати?" – йдеться у твіті.

Станом на 12:20 за Києвом у Twitter ООН відсутня реакція на підрив Каховської ГЕС. 

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Президент Володимир Зеленський зібрав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони.
  • Станом на 7:30 повністю або частково затоплені Тягинка, Львове, Одрадокам'янка Бериславського району; Понятівка, Іванівка, Токарівка, Білозерка; мікрорайон Острів міста Херсона. 
  • Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

Читати також: ГУР: Підрив Каховської ГЕС — панічне намагання Путіна ускладнити деокупацію України

Вадим Ребрина
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мзсООНкаховська гес
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