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МИД критикует ООН за "день русского языка" и отсутствие реакции на подрыв Каховской ГЭС

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 12:28
МИД критикует ООН за
Олег Николенко (скриншот)

В Министерстве иностранных дел раскритиковали ООН за поздравление в Twitter с днем русского языка на фоне теракта, совершенного Россией, которая взорвала Каховскую ГЭС, и отсутствие реакции ООН на эту диверсию. Об этом говорится в Twitter пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

"Российское командование на русском языке отдает приказ взорвать Каховскую дамбу. Какой день в ООН для празднования русского языка! Твиты ООН о культурном разнообразии игнорируют самую большую катастрофу в Европе за десятилетия, вызванную исключительно Россией. Зачем молчать?" – говорится в твите.

По состоянию на 12:20 по Киеву в Twitter ООН отсутствует реакция на подрыв Каховской ГЭС.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Президент Владимир Зеленский собрал экстренное заседание Совета по нацбезопасности и обороне.
  • По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района; Понятовка, Ивановка, Токаревка, Белозерка; микрорайон Остров города Херсона.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • Международное агентство ООН по атомной энергетике заявило, что подрыв ГЭС и разрушение ее плотины пока не создает непосредственной угрозы для ЗАЭС.

Читать также: ГУР:Подрыв Каховской ГЭС — паническая попытка Путина усложнить деоккупацию Украины

Вадим Ребрина
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ООНМИДкаховская гэс
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