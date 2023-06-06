МИД критикует ООН за "день русского языка" и отсутствие реакции на подрыв Каховской ГЭС

В Министерстве иностранных дел раскритиковали ООН за поздравление в Twitter с днем русского языка на фоне теракта, совершенного Россией, которая взорвала Каховскую ГЭС, и отсутствие реакции ООН на эту диверсию. Об этом говорится в Twitter пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Российское командование на русском языке отдает приказ взорвать Каховскую дамбу. Какой день в ООН для празднования русского языка! Твиты ООН о культурном разнообразии игнорируют самую большую катастрофу в Европе за десятилетия, вызванную исключительно Россией. Зачем молчать?" – говорится в твите.

По состоянию на 12:20 по Киеву в Twitter ООН отсутствует реакция на подрыв Каховской ГЭС.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

Президент Владимир Зеленский собрал экстренное заседание Совета по нацбезопасности и обороне.

По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района; Понятовка, Ивановка, Токаревка, Белозерка; микрорайон Остров города Херсона.

Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Международное агентство ООН по атомной энергетике заявило, что подрыв ГЭС и разрушение ее плотины пока не создает непосредственной угрозы для ЗАЭС.

Читать также: ГУР:Подрыв Каховской ГЭС — паническая попытка Путина усложнить деоккупацию Украины

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.