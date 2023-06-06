Россия подорвала Каховскую ГЭС — ООН тем временем учит в Twitter русскому языку: скриншот
На фоне подрыва 6 июня российскими оккупантами Каховской ГЭС и техногенной катастрофы в Украине Организация Объединенных Наций в Twitter поздравила с Днем русского языка.
"Вторник – День русского языка", – говорится в сообщении.
ООН также призвала подписаться на русскоязычный аккаунт, "чтобы быть в курсе новостей о работе ООН на русском языке".
В то же время в сообщении русскоязычного ООН содержится призыв "к миру и процветанию в мире", "защите планеты" и тому подобное.
В комментариях пользователи распространяют новости о подрыве российскими оккупантами Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, осуждая игнорирование этого факта организацией.
Люди обращаются в ООН с вопросами по типу "Как сказать на русском языке "прекратите убивать украинцев и забирать их земли?" и "Насколько жалкими вы можете быть?"
Ни одного поста об очередном террористическом акте России в Украине на момент выхода новости ООН не сделала.
- Вооруженные Силы Украины сообщили, что "более сложная ситуация будет на левом берегу, он ниже".
- Президент Зеленский созвал заседание СНБО.
- Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко заявил, что пик подтопления после разрушения дамбы Каховской ГЭС ожидается до 11:00.
- Премьер Шмигаль предупредил об угрозе затопления в 80 населенных пунктов.
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