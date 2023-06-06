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Россия подорвала Каховскую ГЭС — ООН тем временем учит в Twitter русскому языку: скриншот

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 10:15
Россия подорвала Каховскую ГЭС — ООН тем временем учит в Twitter русскому языку: скриншот - Фото
Центр Новой Каховки после подрыва ГЭС (Фото из соцсетей)

На фоне подрыва 6 июня российскими оккупантами Каховской ГЭС и техногенной катастрофы в Украине Организация Объединенных Наций в Twitter поздравила с Днем русского языка.

"Вторник – День русского языка", – говорится в сообщении.

ООН также призвала подписаться на русскоязычный аккаунт, "чтобы быть в курсе новостей о работе ООН на русском языке".

Скриншот

В то же время в сообщении русскоязычного ООН содержится призыв "к миру и процветанию в мире", "защите планеты" и тому подобное.

В комментариях пользователи распространяют новости о подрыве российскими оккупантами Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, осуждая игнорирование этого факта организацией.

Люди обращаются в ООН с вопросами по типу "Как сказать на русском языке "прекратите убивать украинцев и забирать их земли?" и "Насколько жалкими вы можете быть?"

Скриншот

Ни одного поста об очередном террористическом акте России в Украине на момент выхода новости ООН не сделала.

Читайте также: Энергоатом о подрыве Каховской ГЭС: Ситуация на ЗАЭС под контролем, могут быть последствия

Милана Головань
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ООНвойнатеракткаховская гэс
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