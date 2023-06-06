Глава Херсонского облсовета о подрыве Каховской ГЭС: Пик подтопления будет около 11:00

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко в эфире телемарафона заявил, что пик подтопления после разрушения дамбы Каховской ГЭС ожидается до 11:00.

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По его словам, вода прошла через дамбу уже "половину пути".

Самойленко проинформировал, что сейчас частично подтоплена Тягинка, расположенная на полпути в Херсон. В городе нет критической ситуации.

"Микрорайон Остров действительно будет частично подтоплен, мы к этому готовимся – ГСЧС работает в полном объеме. Поднялись службы санитарно-эпидемиологического режима, потому что вода несет за собой ту грязь, которая может повлиять на людей", – сказал он.

Глава Херсонского облсовета отметил, что "все больницы в готовности, паники нет".

"Еще с 20 октября известно о возможности минирования этой электростанции, плотины, поэтому херсонские власти готовы к произошедшему сегодня утром событию", – заявил Самойленко.

Он добавил, что спад воды прогнозируют уже после первых суток.

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