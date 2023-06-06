Разрушением дамбы Каховской ГЭС российские оккупанты лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли, заявил в первой реакции в Telegram на теракт-экоцид президент Владимир Зеленский.
"Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет", – подчеркнул глава государства.
Как выразился президент, "ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину".
По словам Зеленского, все службы работают, созвано заседание Совета нацбезопасности и обороны.
Президент призвал распространять только официальную и проверенную информацию.
Новость дополняется...
- Ночью 6 июня 202российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Вооруженные Силы Украины сообщили, что "более сложная ситуация будет на левом берегу, он ниже".
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