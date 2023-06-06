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Разрушение Каховской ГЭС. Зеленский отреагировал: Ни водой, ни ракетами нас не победить видео

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 08:30
Володимир Зеленський (скриншот)
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Разрушением дамбы Каховской ГЭС российские оккупанты лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли, заявил в первой реакции в Telegram на теракт-экоцид президент Владимир Зеленский.

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"Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет", – подчеркнул глава государства.

Как выразился президент, "ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину".

По словам Зеленского, все службы работают, созвано заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Президент призвал распространять только официальную и проверенную информацию.

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Євген Пилипенко
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Владимир Зеленский
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