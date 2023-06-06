Руйнуванням дамби Каховської ГЕС російські окупанти лише підтверджують усьому світу, що їх треба вигнати з кожного куточку української землі, заявив у першій реакції в Telegram на теракт-екоцид президент Володимир Зеленський.

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"Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Тільки перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде", – наголосив глава держави.

Як висловився президент, "ні водою, ні ракетами, ні будь-чим терористам не вдасться зупинити Україну".

За словами Зеленського, всі служби працюють, скликане засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Президент закликав поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.

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