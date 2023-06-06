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Руйнування Каховської ГЕС. Зеленський відреагував: Ні водою, ні ракетами нас не перемогти видео

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06.06.2023, 08:30
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Руйнуванням дамби Каховської ГЕС російські окупанти лише підтверджують усьому світу, що їх треба вигнати з кожного куточку української землі, заявив у першій реакції в Telegram на теракт-екоцид президент Володимир Зеленський.

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"Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Тільки перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде", – наголосив глава держави.

Як висловився президент, "ні водою, ні ракетами, ні будь-чим терористам не вдасться зупинити Україну".

За словами Зеленського, всі служби працюють, скликане засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Президент закликав поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.

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ДОВІДКА. Ще 20 жовтня 2022 року президент Зеленський у Єврораді заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на ГЕС, і окупанти "все підготували" для теракту. Секретар РНБО Данілов заявив, що якщо росіяни підірвуть дамбу, це призведе до катастрофи "з великою кількістю жертв", а окупований Крим буде відрізаний від водопостачання. У жовтні речниця ОК "Південь" Гуменюк заявила, що факт мінування російськими окупантами відомий, росіяни залишають можливість її підриву на "крайній випадок". 9 листопада Зеленський попередив російську владу, що якщо вона спробує підірвати Каховську ГЕС, це означатиме оголошення ними війни усьому світу.

Читайте також: Які наслідки може мати підрив Каховської ГЕС та греблі

Євген Пилипенко
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