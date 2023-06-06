Руйнуванням дамби Каховської ГЕС російські окупанти лише підтверджують усьому світу, що їх треба вигнати з кожного куточку української землі, заявив у першій реакції в Telegram на теракт-екоцид президент Володимир Зеленський.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
"Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Тільки перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде", – наголосив глава держави.
Як висловився президент, "ні водою, ні ракетами, ні будь-чим терористам не вдасться зупинити Україну".
За словами Зеленського, всі служби працюють, скликане засідання Ради нацбезпеки та оборони.
Президент закликав поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.
Новина доповнюється...
ДОВІДКА. Ще 20 жовтня 2022 року президент Зеленський у Єврораді заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на ГЕС, і окупанти "все підготували" для теракту. Секретар РНБО Данілов заявив, що якщо росіяни підірвуть дамбу, це призведе до катастрофи "з великою кількістю жертв", а окупований Крим буде відрізаний від водопостачання. У жовтні речниця ОК "Південь" Гуменюк заявила, що факт мінування російськими окупантами відомий, росіяни залишають можливість її підриву на "крайній випадок". 9 листопада Зеленський попередив російську владу, що якщо вона спробує підірвати Каховську ГЕС, це означатиме оголошення ними війни усьому світу.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Збройні Сили України повідомили, що "складніша ситуація буде на лівому березі, він нижчий".
Читайте також: Які наслідки може мати підрив Каховської ГЕС та греблі
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі