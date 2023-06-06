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Энергоатом о подрыве Каховской ГЭС: Ситуация на ЗАЭС под контролем, могут быть последствия

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 08:40
Энергоатом о подрыве Каховской ГЭС: Ситуация на ЗАЭС под контролем, могут быть последствия - Фото
Фото: Энергоатом

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Об этом сообщает Энергоатом.

Там объяснили, что вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы ЗАЭС получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности.

"Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции", – говорится в сообщении.

Ситуация на ЗАЭС под контролем украинский персонал мониторит все показатели.

Ночью 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области объявили эвакуацию.

Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета по нацбезопасности и обороне.

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Милана Головань
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