Энергоатом о подрыве Каховской ГЭС: Ситуация на ЗАЭС под контролем, могут быть последствия

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Об этом сообщает Энергоатом.

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Там объяснили, что вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы ЗАЭС получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности.

"Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции", – говорится в сообщении.

Ситуация на ЗАЭС под контролем украинский персонал мониторит все показатели.

Ночью 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области объявили эвакуацию.

Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета по нацбезопасности и обороне.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне взорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, к тому же, временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.

9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.

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