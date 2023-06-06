Енергоатом про підрив Каховської ГЕС: Ситуація на ЗАЕС під контролем, можуть бути наслідки
Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС рівень води у водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Про це повідомляє Енергоатом.
Там пояснили, що вода з Каховського водосховища необхідна для того, аби ЗАЕС отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки.
"Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції", – йдеться у повідомленні.
Ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники.
Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. У Херсонській області оголосили евакуацію.
Президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки та оборони.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо росіяни підірвуть дамбу Каховської ГЕС, це призведе до катастрофи з великою кількістю жертв, до того ж тимчасово окупований Крим буде відрізаний від водопостачання.
- 9 листопада Зеленський попередив російську владу, що якщо вона спробує підірвати Каховську ГЕС, це означатиме оголошення ними війни усьому світу.
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