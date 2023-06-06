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Енергоатом про підрив Каховської ГЕС: Ситуація на ЗАЕС під контролем, можуть бути наслідки

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 08:40
Енергоатом про підрив Каховської ГЕС: Ситуація на ЗАЕС під контролем, можуть бути наслідки - Фото
Фото: Енергоатом

Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС рівень води у водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Про це повідомляє Енергоатом.

Там пояснили, що вода з Каховського водосховища необхідна для того, аби ЗАЕС отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки.

"Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники.

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. У Херсонській області оголосили евакуацію.

Президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Читайте також: "Хвилі у 5 метрів не буде". Росія замінувала Каховську ГЕС та греблю: чим загрожує підрив

Мілана Головань
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