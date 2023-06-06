Глава Херсонської облради про підрив Каховської ГЕС: Пік підтоплення буде близько 11:00
Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону заявив, що пік підтоплення після руйнування дамби Каховської ГЕС очікується до 11:00.
За його словами, вода пройшла через дамбу вже "половину шляху".
Самойленко проінформував, що зараз частково підтоплена Тягинка, яка розташована на пів дороги до Херсона. У місті – немає критичної ситуації.
"Мікрорайон Острів дійсно буде частково підтоплений, ми до цього готуємось – ДСНС працює в повному обсязі. Піднялися служби санітарно-епідеміологічного режиму, тому що вода несе за собою той бруд, який може вплинути на людей", – сказав він.
Глава Херсонської облради зазначив, що "всі лікарні у готовності, паніки немає".
"Ще від 20 жовтня відомо про можливість мінування цієї електростанції, греблі, тому херсонська влада готова до події, яка відбулася сьогодні вранці", – заявив Самойленко.
Він додав, що спад води прогнозують вже після першої доби.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Збройні Сили України повідомили, що "складніша ситуація буде на лівому березі, він нижчий".
- Президент Зеленський скликав засідання РНБО.
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