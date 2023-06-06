Глава Херсонської облради про підрив Каховської ГЕС: Пік підтоплення буде близько 11:00

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону заявив, що пік підтоплення після руйнування дамби Каховської ГЕС очікується до 11:00.

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За його словами, вода пройшла через дамбу вже "половину шляху".

Самойленко проінформував, що зараз частково підтоплена Тягинка, яка розташована на пів дороги до Херсона. У місті – немає критичної ситуації.

"Мікрорайон Острів дійсно буде частково підтоплений, ми до цього готуємось – ДСНС працює в повному обсязі. Піднялися служби санітарно-епідеміологічного режиму, тому що вода несе за собою той бруд, який може вплинути на людей", – сказав він.

Глава Херсонської облради зазначив, що "всі лікарні у готовності, паніки немає".

"Ще від 20 жовтня відомо про можливість мінування цієї електростанції, греблі, тому херсонська влада готова до події, яка відбулася сьогодні вранці", – заявив Самойленко.

Він додав, що спад води прогнозують вже після першої доби.

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