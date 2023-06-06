Росія підірвала Каховську ГЕС — ООН тим часом навчає у Twitter російської мови: скриншот

На тлі підриву 6 червня російськими окупантами Каховської ГЕС й техногенної катастрофи в Україні Організація Об'єднаних Націй у Twitter привітала з Днем російської мови.

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"Вівторок – День російської мови", – йдеться у дописі.

ООН також закликала підписатися на російськомовний акаунт, "щоб бути в курсі новин про роботу ООН російською мовою".

Водночас у дописі російськомовного ООН міститься заклик "до миру та процвітання у світі", "захисту планети" тощо.

У коментарях користувачі поширюють новини про підрив російськими окупантами Каховської ГЕС в ніч проти 6 червня, засуджуючи ігнорування цього факту організацією.

Люди звертаються до ООН із запитаннями на кшталт "Як сказати російською мовою "припиніть вбивати українців та забирати їхні землі"? та "Наскільки жалюгіднішими ви можете бути?"

Жодного посту про черговий терористичний акт Росії в Україні на момент виходу новини ООН не зробила.

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