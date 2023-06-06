RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія підірвала Каховську ГЕС — ООН тим часом навчає у Twitter російської мови: скриншот

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 10:15
Росія підірвала Каховську ГЕС — ООН тим часом навчає у Twitter російської мови: скриншот - Фото
Центр Нової Каховки після підриву ГЕС (Фото з соцмереж)

На тлі підриву 6 червня російськими окупантами Каховської ГЕС й техногенної катастрофи в Україні Організація Об'єднаних Націй у Twitter привітала з Днем російської мови.

"Вівторок – День російської мови", – йдеться у дописі.

ООН також закликала підписатися на російськомовний акаунт, "щоб бути в курсі новин про роботу ООН російською мовою".

Скриншот

Водночас у дописі російськомовного ООН міститься заклик "до миру та процвітання у світі", "захисту планети" тощо.

У коментарях користувачі поширюють новини про підрив російськими окупантами Каховської ГЕС в ніч проти 6 червня, засуджуючи ігнорування цього факту організацією.

Люди звертаються до ООН із запитаннями на кшталт "Як сказати російською мовою "припиніть вбивати українців та забирати їхні землі"? та "Наскільки жалюгіднішими ви можете бути?"

Скриншот

Жодного посту про черговий терористичний акт Росії в Україні на момент виходу новини ООН не зробила.

Читайте також: Енергоатом про підрив Каховської ГЕС: Ситуація на ЗАЕС під контролем, можуть бути наслідки

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаООНтеракткаховська гес
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 