Підрив Каховської ГЕС. Шмигаль попередив, що може затопити до 80 населених пунктів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив про загрозу затоплення до 80 населених пунктів внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

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За його словами, руйнування ГЕС також загрожує екологічною катастрофою для півдня України.

"Знищення Каховської ГЕС — терористичний акт з боку Росії, яка несе за це повну відповідальність", – написав він.

Шмигаль закликав російські окупаційні війська "негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи".

Раніше Енергоатом повідомляв, що підрив Каховської ГЕС несе загрозу для тимчасово окупованої станції, додавши, що ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники.

Глава Херсонської облради Олександр Самойленко заявив, що пік підтоплення після руйнування дамби Каховської ГЕС очікується до 11:00.

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