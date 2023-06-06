Подрыв Каховской ГЭС. Шмыгаль предупредил, что может затопить до 80 населенных пунктов

Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил об угрозе затопления до 80 населенных пунктов в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

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По его словам, разрушение ГЭС также чревато экологической катастрофой для юга Украины.

"Уничтожение Каховской ГЭС – террористический акт со стороны России, которая несет за это полную ответственность", – написал он.

Шмыгаль призвал российские оккупационные войска "немедленно убраться с ЗАЭС во избежание дальнейшей катастрофы".

Ранее Энергоатом сообщал, что подрыв Каховской ГЭС несет угрозу для временно оккупированной станции, добавив, что ситуация на ЗАЭС под контролем, украинский персонал мониторит все показатели.

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко заявил, что пик подтопления после разрушения дамбы Каховской ГЭС ожидается к 11:00.

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