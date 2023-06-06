Каховську ГЕС підірвали окупанти з 205 мотострілецької бригади збройних сил РФ — РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Каховську дамбу підірвали військовослужбовці 205 мотострілецької бригади збройних сил РФ, які контролювали цей об'єкт. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

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"Звичайно, саме вони перебували і контролювали ситуацію до 2:50 сьогоднішнього дня, в той час, коли вони зробили цей підрив", – відповів Данілов на запитання, чи може він підтвердити відповідну інформацію.

Наслідки цієї катастрофи, за словами Данілова, будуть "вкрай складними".

Звільненню українських територій Силами оборони це не завадить, але на Каховській ГЕС зберігається 460 тонн мастила, також є ризики для Запорізької атомної електростанції, зазначив секретар РНБО.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Президент Володимир Зеленський зібрав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Станом на 7:30 повністю або частково затоплені Тягинка, Львове, Одрадокам'янка Бериславського району; Понятівка, Іванівка, Токарівка, Білозерка; мікрорайон Острів міста Херсона.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

У річку Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

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