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Каховська ГЕС. Вода прибуватиме ще добу, підтоплено 24 населені пункти – глава МВС

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06.06.2023, 16:05
Каховська ГЕС. Вода прибуватиме ще добу, підтоплено 24 населені пункти – глава МВС - Фото
Ігор Клименко (Фото: Офіс президента)

Через руйнування окупантами Каховської гідроелектростанції були підтоплені 24 населені пункти, вода прибуватиме ще впродовж доби. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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У відомстві очікують, що вода прибуватиме ще впродовж 20-24 годин. Через ситуацію всі підрозділи відомства працюватимуть цілодобово.

Рівень води на правобережжі Херсонщини зараз становить понад два метри.

Клименко розповів, що евакуація місцевих жителів триває. Служби МВС уже евакуювали близько тисячі осіб.

Він повідомив, що на Херсонщині розгорнуто п'ять пунктів для людей перед їх евакуацією до інших населених пунктів.

"Закликаємо громадян бути обачними, адже вода підіймає вибухонебезпечні речовини, що можуть здетонувати", – зауважив Клименко.

Він зазначив, що через знищення машинної зали ГЕС у Дніпро потрапило 150 тонн мазуту. Для ліквідації можливих наслідків екологічної катастрофи вирушили групи з необхідним обладнанням.

Клименко зауважив, що навіть після знищення ГЕС окупанти і далі обстрілюють територію, на якій проводиться евакуація.

"Російські окупанти навіть після сьогоднішнього терористичного акту продовжують обстрілювати територію, де проводяться евакуаційні заходи. І такі обстріли продовжуються й на цю мить", – сказав він.

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Артем Джеріпа
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