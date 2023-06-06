Генпрокурор Андрій Костін:

Росія здатна лише руйнувати та вбивати. І не зупиниться ні перед чим. Підрив Каховської ГЕС — черговий доказ цього і міжнародний злочин.

Сьогодні загнані в кут окупанти вбивають та лишають без домівок тисячі людей, яких ще вчора хотіли "інтегрувати до рф". Людожерська тактика "випаленої землі", гідна Гітлера.