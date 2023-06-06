Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Виникла загроза техногенної та екологічної катастрофи. Із населених пунктів, розташованих на правому березі Дніпра, оголошено евакуацію. Лівий берег Дніпра в зоні лиха тимчасово окупований Росією, він розташований нижче за праве, там небезпека для людей більша, а на організацію окупантами евакуації розраховувати не доводиться
Пов'язаний з військовими та місцевою адміністрацією анонімний Telegram-канал Николаевский Ванёк повідомив, що підрив ГЕС здійснено особовим складом 1 батальйону 205 мотострілецької бригади ВС РФ.
Генпрокурор Андрій Костін:
Росія здатна лише руйнувати та вбивати. І не зупиниться ні перед чим. Підрив Каховської ГЕС — черговий доказ цього і міжнародний злочин.
Сьогодні загнані в кут окупанти вбивають та лишають без домівок тисячі людей, яких ще вчора хотіли "інтегрувати до рф". Людожерська тактика "випаленої землі", гідна Гітлера.
Так зараз виглядає район Нафтогавані у Херсоні. Затоплені приватні будинки, гаражі. Вода прибуває.
Відео з іншого ракурсу:
Тим часом в ООН влаштовують день російської мови:
Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується – це додаткова загроза для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Вода з Каховського водосховища необхідна, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.
Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 08:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції, повідомили в Енергоатомі.
В Енергоатомі заявили, що підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
Зеленський:
Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну.
Усі служби працюють. Скликав РНБО. Будь ласка, поширюйте лише офіційну та перевірену інформацію.
Ще відео з Каховської ГЕС:
У Новій Каховці через підрив ГЕС затопило місцевий зоопарк "Казкова Діброва".
Всі тварини загинули
Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони з питання підриву російськими військовими Каховської ГЕС.
Більш серйозні наслідки через підрив російськими військовими Каховської ГЕС будуть на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра, оскільки він нижчий за правий.
Станом на ранок 6 червня:
У жовтні минулого року вже була загроза підриву Росією Каховської ГЕС.
LIGA.net тоді написала статтю, яка актуальна й зараз:
Які наслідки може мати підрив Каховської ГЕС та греблі
У Херсонській області оголошено евакуацію населення.
Рівень води підіймається і всім, хто перебуває у зоні небезпеки, необхідно:
- вимкнути всі електроприлади,
- взяти документи та речі першої потреби,
- подбати про близьких та домашніх улюбленців,
- виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.
Потенційні зони затоплення на правобережній частині Дніпра: села Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське та частково місто Херсон – острів Корабелів.
Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.