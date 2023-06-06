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Росіяни підірвали Каховську ГЕС: евакуація, термінові заходи, реакції. Всі новини про теракт - Фото

Росіяни підірвали Каховську ГЕС: евакуація, термінові заходи, реакції. Всі новини про терактЗавершено

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Росіяни підірвали Каховську ГЕС: евакуація, термінові заходи, реакції. Всі новини про терактЗавершено
06.06.2023, 08:45
343
Каховська ГЕС (Скриншот відео)

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Виникла загроза техногенної та екологічної катастрофи. Із населених пунктів, розташованих на правому березі Дніпра, оголошено евакуацію. Лівий берег Дніпра в зоні лиха тимчасово окупований Росією, він розташований нижче за праве, там небезпека для людей більша, а на організацію окупантами евакуації розраховувати не доводиться

06.06.2023
08:51

Пов'язаний з військовими та місцевою адміністрацією анонімний Telegram-канал Николаевский Ванёк повідомив, що підрив ГЕС здійснено особовим складом 1 батальйону 205 мотострілецької бригади ВС РФ.

08:51

Генпрокурор Андрій Костін:

Росія здатна лише руйнувати та вбивати. І не зупиниться ні перед чим. Підрив Каховської ГЕС — черговий доказ цього і міжнародний злочин.

Сьогодні загнані в кут окупанти вбивають та лишають без домівок тисячі людей, яких ще вчора хотіли "інтегрувати до рф". Людожерська тактика "випаленої землі", гідна Гітлера.

08:48

Так зараз виглядає район Нафтогавані у Херсоні. Затоплені приватні будинки, гаражі. Вода прибуває.

08:46

Відео з іншого ракурсу:

08:43

Тим часом в ООН влаштовують день російської мови:

08:37

Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується – це додаткова загроза для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Вода з Каховського водосховища необхідна, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.

Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 08:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції, повідомили в Енергоатомі.

08:36

В Енергоатомі заявили, що підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

08:34

Зеленський:

Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну.

Усі служби працюють. Скликав РНБО. Будь ласка, поширюйте лише офіційну та перевірену інформацію.

08:33

Ще відео з Каховської ГЕС:

08:29

У Новій Каховці через підрив ГЕС затопило місцевий зоопарк "Казкова Діброва".

Всі тварини загинули

08:25

Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони з питання підриву російськими військовими Каховської ГЕС.

08:23

Більш серйозні наслідки через підрив російськими військовими Каховської ГЕС будуть на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра, оскільки він нижчий за правий.

08:22

Станом на ранок 6 червня:

08:21

У жовтні минулого року вже була загроза підриву Росією Каховської ГЕС.

LIGA.net тоді написала статтю, яка актуальна й зараз: 

Які наслідки може мати підрив Каховської ГЕС та греблі

08:20

У Херсонській області оголошено евакуацію населення.

08:19

Рівень води підіймається і всім, хто перебуває у зоні небезпеки, необхідно:
- вимкнути всі електроприлади,
- взяти документи та речі першої потреби,
- подбати про близьких та домашніх улюбленців,
- виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.

08:17

Потенційні зони затоплення на правобережній частині Дніпра: села Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське та частково місто Херсон – острів Корабелів.

08:15

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. 

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Теги: каховська гес
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