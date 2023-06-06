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Наступ, Бєлгород, вода у Крим. У Міноборони пояснили підрив Каховської ГЕС росіянами

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 16:49
Наступ, Бєлгород, вода у Крим. У Міноборони пояснили підрив Каховської ГЕС росіянами - Фото
Ганна Маляр (Фото: скриншот з відео)

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що підривом Каховської гідроелектростанції росіяни хотіли зірвати наступ Збройних Сил України та відвернути увагу від боїв у Бєлгородській області РФ.

За її словами, підрив Каховської ГЕС може спричинити серйозну екологічну та гуманітарну катастрофу.

Вона зазначила, що цілеспрямований підрив дамби був потрібен ворогові для призупинення наступу Сил оборони та відволікання уваги від боїв із російськими повстанцями у Бєлгородській області.

Маляр заявила, що Москва отримала протилежний ефект, оскільки в критичному становищі перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області та Криму, які втратили прісну воду.

Також вона наголосила, що вода затопила позиції противника, що може призвести до масштабного змиву мінних полів та їхньої хаотичної детонації.

Читайте також: Нова Каховка йде під воду після підриву ГЕС: два відео з міста

Дмитро Гриниченко
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