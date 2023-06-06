Наступ, Бєлгород, вода у Крим. У Міноборони пояснили підрив Каховської ГЕС росіянами

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що підривом Каховської гідроелектростанції росіяни хотіли зірвати наступ Збройних Сил України та відвернути увагу від боїв у Бєлгородській області РФ.

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За її словами, підрив Каховської ГЕС може спричинити серйозну екологічну та гуманітарну катастрофу.

Вона зазначила, що цілеспрямований підрив дамби був потрібен ворогові для призупинення наступу Сил оборони та відволікання уваги від боїв із російськими повстанцями у Бєлгородській області.

Маляр заявила, що Москва отримала протилежний ефект, оскільки в критичному становищі перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області та Криму, які втратили прісну воду.

Також вона наголосила, що вода затопила позиції противника, що може призвести до масштабного змиву мінних полів та їхньої хаотичної детонації.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

У Міноборони попереджають про підвищення небезпеки від вибухонебезпечних предметів через російські міни.

З'явився перший супутниковий знімок зруйнованої росіянами Каховської ГЕС.

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