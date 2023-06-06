Наступление, Белгород, вода в Крым. В Минобороны объяснили подрыв Каховской ГЭС россиянами

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что подрывом Каховской гидроэлектростанции россияне хотели сорвать наступление Вооруженных Сил Украины и отвлечь внимание от боев в Белгородской области РФ.

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По ее словам, подрыв Каховской ГЭС может вызвать серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу.

Она отметила, что целенаправленный подрыв дамбы был нужен врагу для приостановки наступления Сил обороны и отвлечения внимания от боев с российскими повстанцами в Белгородской области.

Маляр заявила, что Москва получила противоположный эффект, так как в критической положении находятся мирные жители временно оккупированных населенных пунктов Херсонской области и Крыма, которые лишились пресной воды.

Также она подчеркнула, что вода затопила позиции противника, что может привести к масштабному смыву минных полей и их хаотичной детонации.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.

Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

В Минобороны предупреждают о повышении опасности от взрывоопасных предметов из-за российских мин.

Появился первый спутниковый снимок разрушенной россиянами Каховской ГЭС.

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