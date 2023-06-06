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Наступление, Белгород, вода в Крым. В Минобороны объяснили подрыв Каховской ГЭС россиянами

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 16:49
Наступление, Белгород, вода в Крым. В Минобороны объяснили подрыв Каховской ГЭС россиянами - Фото
Анна Маляр (Фото: скриншот с видео)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что подрывом Каховской гидроэлектростанции россияне хотели сорвать наступление Вооруженных Сил Украины и отвлечь внимание от боев в Белгородской области РФ. 

По ее словам, подрыв Каховской ГЭС может вызвать серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу.

Она отметила, что целенаправленный подрыв дамбы был нужен врагу для приостановки наступления Сил обороны и отвлечения внимания от боев с российскими повстанцами в Белгородской области. 

Маляр заявила, что Москва получила противоположный эффект, так как в критической положении находятся мирные жители временно оккупированных населенных пунктов Херсонской области и Крыма, которые лишились пресной воды.

Также она подчеркнула, что вода затопила позиции противника, что может привести к масштабному смыву минных полей и их хаотичной детонации. 

Читайте также: Новая Каховка уходит под воду после подрыва ГЭС: два видео из города

Дмитрий Гриниченко
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войнаКрымминоборонынаступлениеХерсонская областьАнна Маляркаховская гэс
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