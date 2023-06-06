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Каховская ГЭС. В Минобороны предупреждают о повышении опасности из-за российских мин

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 14:27
Каховская ГЭС. В Минобороны предупреждают о повышении опасности из-за российских мин - Фото
Противотанковая мина (Фото: Минобороны)

В результате разрушения оккупантами  Каховской гидроэлектростанции в зоне подтопления возникла повышенная опасность от взрывоопасных предметов. В частности, под водой оказались вражеские мины, предупреждает местное население Министерство обороны.

"Предупреждаем местное население в зоне подтопления о повышенной опасности от взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские минные ограждения оказались под водой и могут быть снесены потоками воды.

Государственная служба транспорта Минобороны изучает ситуацию, сложившуюся из-за техногенной катастрофы в результате подрыва плотины Каховской ГЭС.

В ведомстве отмечают, что своими действиями РФ совершила военное преступление, поскольку дамбы защищены законами военного времени и Женевской конвенцией.

Читайте также: Подрыв Каховской ГЭС не остановит украинского наступления — СтратКом ВСУ

Артём Джерипа
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