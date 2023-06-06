Каховская ГЭС. В Минобороны предупреждают о повышении опасности из-за российских мин

В результате разрушения оккупантами Каховской гидроэлектростанции в зоне подтопления возникла повышенная опасность от взрывоопасных предметов. В частности, под водой оказались вражеские мины, предупреждает местное население Министерство обороны.

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"Предупреждаем местное население в зоне подтопления о повышенной опасности от взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские минные ограждения оказались под водой и могут быть снесены потоками воды.

Государственная служба транспорта Минобороны изучает ситуацию, сложившуюся из-за техногенной катастрофы в результате подрыва плотины Каховской ГЭС.

В ведомстве отмечают, что своими действиями РФ совершила военное преступление, поскольку дамбы защищены законами военного времени и Женевской конвенцией.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что в результате уничтожения Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

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