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Подрыв Каховской ГЭС не остановит украинское наступление – СтратКом ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 11:46
Подрыв Каховской ГЭС не остановит украинское наступление – СтратКом ВСУ - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Украина снабжена всеми необходимыми плавсредствами и понтонно-мостовыми переправами для форсирования водных преград. Подрыв оккупантами Каховской ГЭС не остановит Силы обороны, которые готовы освободить оккупированные территории Украины. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Там считают, что оккупанты разрушили ГЭС из-за своего страха перед украинской армией.

В Страткоме отметили, что успехи Сил обороны в осуществлении наступательных действий свидетельствуют о неспособности противника противостоять профессиональным военным, прошедшим полноценную подготовку и укомплектованных новейшими образцами вооружения и техники стран-партнеров.

"Наряду с этим Украина снабжена всеми необходимыми плавсредствами и понтонно-мостовыми переправами для форсирования водных помех.

"Коварные действия противника, создающие социальный и экономический кризис, не остановят Силы обороны Украины, которые готовы освободить оккупированные территории Украины. Украина готова восстанавливать освобожденные от российской агрессии территории", – говорится сообщении.

  • 20 октября 2022 года президент Владимир Зеленский в выступлении перед Евросоветом заявил, что Украина располагает информацией о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.
  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Президент Владимир Зеленский собрал экстренное заседание Совета по нацбезопасности и обороне.
  • По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района; Понятовка, Ивановка, Токаревка, Белозерка; микрорайон Остров города Херсона.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • Международное агентство ООН по атомной энергетике заявило, что подрыв ГЭС и разрушение ее плотины пока не создает непосредственной угрозы для ЗАЭС.

Читать также: ГУР:Подрыв Каховской ГЭС — паническая попытка Путина усложнить деоккупацию Украины

Вадим Ребрина
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