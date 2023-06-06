Подрыв Каховской ГЭС не остановит украинское наступление – СтратКом ВСУ

Украина снабжена всеми необходимыми плавсредствами и понтонно-мостовыми переправами для форсирования водных преград. Подрыв оккупантами Каховской ГЭС не остановит Силы обороны, которые готовы освободить оккупированные территории Украины. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Там считают, что оккупанты разрушили ГЭС из-за своего страха перед украинской армией.

В Страткоме отметили, что успехи Сил обороны в осуществлении наступательных действий свидетельствуют о неспособности противника противостоять профессиональным военным, прошедшим полноценную подготовку и укомплектованных новейшими образцами вооружения и техники стран-партнеров.

"Наряду с этим Украина снабжена всеми необходимыми плавсредствами и понтонно-мостовыми переправами для форсирования водных помех.

"Коварные действия противника, создающие социальный и экономический кризис, не остановят Силы обороны Украины, которые готовы освободить оккупированные территории Украины. Украина готова восстанавливать освобожденные от российской агрессии территории", – говорится сообщении.

20 октября 2022 года президент Владимир Зеленский в выступлении перед Евросоветом заявил, что Украина располагает информацией о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

Президент Владимир Зеленский собрал экстренное заседание Совета по нацбезопасности и обороне.

По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района; Понятовка, Ивановка, Токаревка, Белозерка; микрорайон Остров города Херсона.

Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Международное агентство ООН по атомной энергетике заявило, что подрыв ГЭС и разрушение ее плотины пока не создает непосредственной угрозы для ЗАЭС.

Читать также: ГУР:Подрыв Каховской ГЭС — паническая попытка Путина усложнить деоккупацию Украины

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.