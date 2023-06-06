Підрив Каховської ГЕС не зупинить українського наступу — СтратКом ЗСУ

Україна забезпечена всіма необхідними плавзасобами та понтонно-мостовими переправами для форсування водних перешкод. Підрив окупантами Каховської ГЕС не зупинить Сили оборони, які готові звільнити окуповані території України. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Там вважають, що окупанти зруйнували ГЕС через свій страх перед українською армією.

У СтратКомі зазначили, що успіхи Сил оборони у здійсненні наступальних дій свідчать про неспроможність противника протистояти професійним військовим, які пройшли повноцінну підготовку та укомплектовані новітніми зразками озброєння та техніки країн партнерів.

Поряд з цим Україна забезпечена всіма необхідними плавзасобами та понтонно-мостовими переправами для форсування водних перешкод.

"Підступні дії противника, які створюють соціальну та економічну кризу, не зупинять Сили оборони України, які готові звільнити окуповані території України. Україна готова відновлювати та відбудовувати звільнені від російської агресії території", – йдеться у повідомленні.

20 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський у виступі перед Єврорадою, заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Президент Володимир Зеленський зібрав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Станом на 7:30 повністю або частково затоплені Тягінка, Львове, Одрадокам'янка Бериславського району; Понятівка, Іванівка, Токарівка, Білозерка; мікрорайон Острів міста Херсона.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

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