RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Підрив Каховської ГЕС не зупинить українського наступу — СтратКом ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 11:46
Підрив Каховської ГЕС не зупинить українського наступу — СтратКом ЗСУ - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Україна забезпечена всіма необхідними плавзасобами та понтонно-мостовими переправами для форсування водних перешкод. Підрив окупантами Каховської ГЕС не зупинить Сили оборони, які готові звільнити окуповані території України. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Там вважають, що окупанти зруйнували ГЕС через свій страх перед українською армією.

У СтратКомі зазначили, що успіхи Сил оборони у здійсненні наступальних дій свідчать про неспроможність противника протистояти професійним військовим, які пройшли повноцінну підготовку та укомплектовані новітніми зразками озброєння та техніки країн партнерів.

Поряд з цим Україна забезпечена всіма необхідними плавзасобами та понтонно-мостовими переправами для форсування водних перешкод.

"Підступні дії противника, які створюють соціальну та економічну кризу, не зупинять Сили оборони України, які готові звільнити окуповані території України. Україна готова відновлювати та відбудовувати звільнені від російської агресії території", – йдеться у повідомленні.

  • 20 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський у виступі перед Єврорадою, заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.
  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Президент Володимир Зеленський зібрав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони.
  • Станом на 7:30 повністю або частково затоплені Тягінка, Львове, Одрадокам'янка Бериславського району; Понятівка, Іванівка, Токарівка, Білозерка; мікрорайон Острів міста Херсона. 
  • Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

Читати також: ГУР: Підрив Каховської ГЕС — панічне намагання Путіна ускладнити деокупацію України

Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
каховська гесконтрнаступ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 