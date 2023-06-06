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Каховська ГЕС. У Міноборони попереджають про підвищення небезпеки через російські міни

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 14:27
Каховська ГЕС. У Міноборони попереджають про підвищення небезпеки через російські міни - Фото
Протитанкова міна (Фото: Міноборони)

Внаслідок руйнування окупантами Каховської гідроелектростанції у зоні підтоплення виникла підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів. Зокрема, під водою опинились ворожі міни, попереджає місцеве населення Міністерство оборони.

"Попереджаємо місцеве населення у зоні підтоплення про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесені потоками води.

Державна служба транспорту Міноборони вивчає ситуацію, що склалася через техногенну катастрофу внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.

У відомстві зауважують, що своїми діями РФ вчинила воєнний злочин, оскільки дамби захищено законами воєнного часу та Женевською конвенцією.

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Артем Джеріпа
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