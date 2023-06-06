Каховська ГЕС. У Міноборони попереджають про підвищення небезпеки через російські міни
Внаслідок руйнування окупантами Каховської гідроелектростанції у зоні підтоплення виникла підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів. Зокрема, під водою опинились ворожі міни, попереджає місцеве населення Міністерство оборони.
"Попереджаємо місцеве населення у зоні підтоплення про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесені потоками води.
Державна служба транспорту Міноборони вивчає ситуацію, що склалася через техногенну катастрофу внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.
У відомстві зауважують, що своїми діями РФ вчинила воєнний злочин, оскільки дамби захищено законами воєнного часу та Женевською конвенцією.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.
- Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що внаслідок знищення Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.
- В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована та не підлягає відновленню.
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