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Росія підірвала Каховську ГЕС і продовжує гатити по затоплених населених пунктах: три відео видео

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 21:25
Відео: Об'єднаний координаційний пресцентр сил оборони півдня України
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В результаті підриву росіянами Каховської гідроелектростанції безліч осель майже повністю опинились під водою. При цьому під час затоплення населених пунктів РФ продовжувала їх обстрілювати. Відповідні відео надав LIGA.net Об'єднаний координаційний пресцентр сил оборони півдня України.

На одному з відео можна побачити "прильот" по воді. Також на опублікованих кадрах подекуди чути звуки вибухів.

Читайте також: Як і навіщо Росія знищила Каховську ГЕС. Перші факти та оцінки

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.
  • Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
  • У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

Дивіться також: Нова Каховка йде під воду після підриву ГЕС: два відео з міста

Оксана Житнюк
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