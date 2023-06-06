В результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции множество домов почти полностью оказались под водой. При этом при затоплении населенных пунктов РФ продолжала их обстреливать. Соответствующие видео предоставил LIGA.net Объединенный координационный пресс-центр сил обороны юга Украины.

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На одном из видео можно увидеть "прилет" по воде. Также на опубликованных кадрах слышны звуки взрывов.

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Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.

Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

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