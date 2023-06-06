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РФ подорвала Каховскую ГЭС и продолжает бить по затопленным населенным пунктам: три видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 21:25
Видео: Объединенный координационный пресс-центр сил обороны юга Украины
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В результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции множество домов почти полностью оказались под водой. При этом при затоплении населенных пунктов РФ продолжала их обстреливать. Соответствующие видео предоставил LIGA.net Объединенный координационный пресс-центр сил обороны юга Украины.

На одном из видео можно увидеть "прилет" по воде. Также на опубликованных кадрах слышны звуки взрывов.

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  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

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Оксана Житнюк
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