Як у голлівудському фільмі: Резніков опублікував супутникові фото підриву дамби – відео

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував у Twitter відео із супутникових знімків, на якому видно масштаб техногенної катастрофи, викликаної російським підривом дамби Каховської ГЕС, і пообіцяв, що відповідальні за цей теракт постануть перед судом.

Міністр написав, що те, що відбувається, "нагадує високобюджетний голлівудський постапокаліптичний фільм", хоча це типові реалії "русского мира".

"Винні у цьому воєнному злочині, ще одному злочині проти людяності, постануть перед Міжнародним кримінальним судом. Це Україна може гарантувати", – наголосив Резніков.

These are satellite images of the russian man-made disaster at the Nova Kakhovka Dam and HPP.

The scene resembles a big-budget Hollywood post-apocalypse movie. However, this is the reality of the russian world. And the perpetrators of this war crime, another crime against… pic.twitter.com/IcJeCJi84C