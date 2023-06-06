Як у голлівудському фільмі: Резніков опублікував супутникові фото підриву дамби – відео
Міністр оборони Олексій Резніков опублікував у Twitter відео із супутникових знімків, на якому видно масштаб техногенної катастрофи, викликаної російським підривом дамби Каховської ГЕС, і пообіцяв, що відповідальні за цей теракт постануть перед судом.
Міністр написав, що те, що відбувається, "нагадує високобюджетний голлівудський постапокаліптичний фільм", хоча це типові реалії "русского мира".
"Винні у цьому воєнному злочині, ще одному злочині проти людяності, постануть перед Міжнародним кримінальним судом. Це Україна може гарантувати", – наголосив Резніков.
These are satellite images of the russian man-made disaster at the Nova Kakhovka Dam and HPP.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 6, 2023
The scene resembles a big-budget Hollywood post-apocalypse movie. However, this is the reality of the russian world. And the perpetrators of this war crime, another crime against… pic.twitter.com/IcJeCJi84C
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, рішення жодних інших завдань такого повного знищення греблі не вимагало б, заявив гендиректор Укргідроенерго.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що підрив Каховської ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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