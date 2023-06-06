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Як у голлівудському фільмі: Резніков опублікував супутникові фото підриву дамби – відео

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 23:26
Як у голлівудському фільмі: Резніков опублікував супутникові фото підриву дамби – відео - Фото
Фото - скриншот з відео

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував у Twitter відео із супутникових знімків, на якому видно масштаб техногенної катастрофи, викликаної російським підривом дамби Каховської ГЕС, і пообіцяв, що відповідальні за цей теракт постануть перед судом.

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Міністр написав, що те, що відбувається, "нагадує високобюджетний голлівудський постапокаліптичний фільм", хоча це типові реалії "русского мира".

"Винні у цьому воєнному злочині, ще одному злочині проти людяності, постануть перед Міжнародним кримінальним судом. Це Україна може гарантувати", – наголосив Резніков.

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Сергій Бережний
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