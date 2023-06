Как в голливудском фильме: Резников опубликовал спутниковые фото подрыва дамбы – видео

Министр обороны Алексей Резников опубликовал в Twitter видео из спутниковых снимков, на котором виден масштаб техногенной катастрофы, вызванной российским подрывом дамбы Каховской ГЭС, и пообещал, что ответственные за этот теракт предстанут перед судом.

Министр написал, что происходящее "напоминает высокобюджетный голливудский постапокалиптический фильм", хотя это типичные "реалии русского мира".

"Виновные в этом военном преступлении, еще одном преступлении против человечности, предстанут перед Международным уголовным судом. Это Украина может гарантировать", – подчеркнул Резников.

These are satellite images of the russian man-made disaster at the Nova Kakhovka Dam and HPP.

The scene resembles a big-budget Hollywood post-apocalypse movie. However, this is the reality of the russian world. And the perpetrators of this war crime, another crime against… pic.twitter.com/IcJeCJi84C