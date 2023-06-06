Как в голливудском фильме: Резников опубликовал спутниковые фото подрыва дамбы – видео
Министр обороны Алексей Резников опубликовал в Twitter видео из спутниковых снимков, на котором виден масштаб техногенной катастрофы, вызванной российским подрывом дамбы Каховской ГЭС, и пообещал, что ответственные за этот теракт предстанут перед судом.
Министр написал, что происходящее "напоминает высокобюджетный голливудский постапокалиптический фильм", хотя это типичные "реалии русского мира".
"Виновные в этом военном преступлении, еще одном преступлении против человечности, предстанут перед Международным уголовным судом. Это Украина может гарантировать", – подчеркнул Резников.
These are satellite images of the russian man-made disaster at the Nova Kakhovka Dam and HPP.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 6, 2023
The scene resembles a big-budget Hollywood post-apocalypse movie. However, this is the reality of the russian world. And the perpetrators of this war crime, another crime against… pic.twitter.com/IcJeCJi84C
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, решение никаких других задач такого полного уничтожения плотины не требовали бы, заявил гендиректор Укргидроэнерго.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что подрыв Каховской ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
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