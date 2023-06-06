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Как в голливудском фильме: Резников опубликовал спутниковые фото подрыва дамбы – видео

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 23:26
Как в голливудском фильме: Резников опубликовал спутниковые фото подрыва дамбы – видео - Фото
Фото - скриншот из видео

Министр обороны Алексей Резников опубликовал в Twitter видео из спутниковых снимков, на котором виден масштаб техногенной катастрофы, вызванной российским подрывом дамбы Каховской ГЭС, и пообещал, что ответственные за этот теракт предстанут перед судом. 

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Министр написал, что происходящее "напоминает высокобюджетный голливудский постапокалиптический фильм", хотя это типичные "реалии русского мира".

"Виновные в этом военном преступлении, еще одном преступлении против человечности, предстанут перед Международным уголовным судом. Это Украина может гарантировать", – подчеркнул Резников.

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Сергей Бережной
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