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Подрыв ГЭС это прямой терроризм, никаких других задач он не решает – глава Укргидроэнерго

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 22:48
Подрыв ГЭС это прямой терроризм, никаких других задач он не решает – глава Укргидроэнерго - Фото
Игорь Сирота (Фото - скриншот из видео)

Подрыв Каховской ГЭС можно объяснить только как террористическую акцию, решение никаких других задач такого полного уничтожения плотины не требовали бы. Об этом заявил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота в интервью Радіо Свобода.

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Сирота сказал, что "во всем мире такие, скажем так, акции, которые совершаются против плотин, ГЭС, АЭС, – называются терроризмом и никак иначе".

По его мнению, россияне могли бы достигнуть любых своих целей, не вызывая экологической и гуманитарной катастрофы. 

"Они могли бы взорвать агрегаты, нанести вред энергетике... Чтобы остановить контрнаступление, им ничего не мешало поднять 24 затвора, сбросить практически всю воду, достичь такого же эффекта...Можно было затопить, не взрывая, достичь "успеха" и на мировом уровне сказать: так мы ведь ничего не взорвали, мы затопили, ну и что, мы останавливаем контрнаступление... Если взорвали агрегаты, ну повредили агрегаты. Но когда подрывают станцию, я извиняюсь, это уже несколько иная квалификация", – сказал Сирота.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Читайте также: Как и зачем Россия уничтожила Каховскую ГЭС. Первые факты и оценки

Сергей Бережной
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