Підрив ГЕС це прямий тероризм, жодних інших завдань він не вирішує – голова Укргідроенерго

Підрив Каховської ГЕС можна пояснити лише як терористичну акцію, вирішення жодних інших завдань такого повного знищення греблі не вимагали б. Про це заявив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Сирота сказав, що "в усьому світі такі акції, які відбуваються проти гребель, ГЕС, АЕС, – називаються тероризмом і ніяк інакше".

На його думку, росіяни могли б досягти будь-яких своїх цілей, не викликаючи екологічної та гуманітарної катастрофи.

"Вони могли б підірвати агрегати, завдати шкоди енергетиці... Щоб зупинити контрнаступ, їм нічого не заважало підняти 24 затвори, скинути практично всю воду, досягти такого ж ефекту... Можна було затопити, не підриваючи, досягти "успіху" і на світовому рівні сказати: але ж ми нічого не підірвали, ми затопили, ну і що, ми ж зупиняємо контрнаступ... Якщо підірвали агрегати, ну пошкодили агрегати. Але коли підривають станцію, я перепрошую, це вже дещо інша кваліфікація", – сказав Сирота.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

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