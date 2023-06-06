Зеленський випустив звернення. Головні теми — Каховська ГЕС, потоп, питна вода та Бахмут

Президент Володимир Зеленський у щоденному зверненні до українців розповів про ситуацію із підривом Каховської гідроелектростанції росіянами. Про це повідомили у прес-службі глави держави.

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За його словами, катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій, а влада на всіх рівнях робить усе, щоб забезпечити питною водою людей, які отримували її з Каховського водосховища — це Кривий Ріг та вся Дніпропетровська область, Херсонська, Миколаївська та Запорізька області.

Він зазначив, що продовжується евакуація з населених пунктів, які затопило водою з Каховського водосховища. Зеленський назвав теракт росіян "екологічною зброєю масового ураження".

Глава держави сказав, що генеральний прокурор Андрій Костін вже звернувся до Міжнародного кримінального суду, щоб залучити до розслідування мирове правосуддя.

"Тільки повне звільнення української землі від російських оккупантів гарантуватиме, що таких терактів більше не буде. Росія використовує все, що завгодно для терору — будь-які об'єкти. Держава-терорист має програти", — заявив президент.

Український лідер наголосив, що тимчасово окуповані території півдня та Крим будуть повернуті під контроль України, а нормальні умови для життя там будуть відновлені.

Окремо Зеленський відзначив українських воїнів із 3 окремої штурмової бригади та 57 окремої мотопіхотної бригади, які рухаються вперед у районі Бахмута.

20 жовтня 2022 року Зеленський у виступі перед Єврорадою заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.

Також про мінування станції повідомляли у ЗСУ, РНБО та ГУР МО.

9 листопада Зеленський попередив російську владу, що якщо вона спробує підірвати Каховську ГЕС, то це означатиме оголошення ними війни всьому світу.

Вночі 6 червня 2023 року РФ підірвала ГЕС в окупованій Новій Каховці. Оголошено евакуацію. У Росії у руйнуванні греблі звинуватили Україну. LIGA.net вела хроніку цієї події.

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