ООН у день підриву Каховської ГЕС привітала з "днем російської мови". Україна відреагувала
Організація об'єднаних націй у день підриву Каховської гідроелектростанції російськими окупантами привітала у своєму Twitter-акаунті з "днем російської мови".
В ООН повідомили про "день російської мови" 6 червня та закликали стежити за оновленнями російськомовної сторінки організації.
Це повідомлення викликало шквал критики в соціальних мережах серед українців — через кілька годин ООН випустила заяву щодо Каховської ГЕС, написавши, що підрив наражає на небезпеку тисячі мирних жителів і підкреслила, що інфраструктура і цивільні не можуть бути цілями.
Звинувачувати Росію у підриві ГЕС в організації не стали.
Офіційний акаунт України в Twitter також опублікував "вітання" ООН з "днем російської мови", опублікувавши фото зали засідань Генеральної асамблеї ООН, яку затоплює водою.
Happy Russian Language Day, @UN! https://t.co/BWoI7hKQPB pic.twitter.com/CWl6Tv2JXE— Ukraine / Україна (@Ukraine) June 6, 2023
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
- У Міноборони попереджають про підвищення небезпеки від вибухонебезпечних предметів через російські міни.
- З'явився перший супутниковий знімок зруйнованої росіянами Каховської ГЕС.
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