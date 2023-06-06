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ООН у день підриву Каховської ГЕС привітала з "днем російської мови". Україна відреагувала

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 16:37
ООН у день підриву Каховської ГЕС привітала з
Знищена росіянами Каховська ГЕС (Фото: скриншот з відео)

Організація об'єднаних націй у день підриву Каховської гідроелектростанції російськими окупантами привітала у своєму Twitter-акаунті з "днем російської мови".

В ООН повідомили про "день російської мови" 6 червня та закликали стежити за оновленнями російськомовної сторінки організації.

Це повідомлення викликало шквал критики в соціальних мережах серед українців — через кілька годин ООН випустила заяву щодо Каховської ГЕС, написавши, що підрив наражає на небезпеку тисячі мирних жителів і підкреслила, що інфраструктура і цивільні не можуть бути цілями.

Звинувачувати Росію у підриві ГЕС в організації не стали.

Офіційний акаунт України в Twitter також опублікував "вітання" ООН з "днем російської мови", опублікувавши фото зали засідань Генеральної асамблеї ООН, яку затоплює водою.

Читайте також: Нова Каховка йде під воду після підриву ГЕС: два відео з міста

Дмитро Гриниченко
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