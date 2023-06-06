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ООН в день подрыва Каховской ГЭС поздравила с "днем русского языка". Украина отреагировала

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 16:37
ООН в день подрыва Каховской ГЭС поздравила с
Уничтоженная россиянами Каховская ГЭС (Фото: скриншот с видео)

Организация объединенных наций в день подрыва Каховской гидроэлектростанции российскими оккупантами поздравила в своем Twitter-аккаунте с "днем русского языка".

В ООН сообщили о "дне русского языка" 6 июня и призвали следить за обновлениями русскоязычной страницы организации.

Данное сообщение вызвало шквал критики в социальных сетях среди украинцев — через несколько часов ООН выпустила заявление о Каховской ГЭС, написав, что подрыв подвергает опасности тысячи мирных жителей и подчеркнула, что инфраструктура и гражданские не могут быть целями.

Обвинять Россию в подрыве ГЭС в организации не стали.

Официальный аккаунт Украины в Twitter также опубликовал "поздравление" ООН с "днем русского языка", опубликовав фото зала заседаний Генеральной ассамблеи ООН, который затапливает водой.

Читайте также: Новая Каховка уходит под воду после подрыва ГЭС: два видео из города

Дмитрий Гриниченко
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ООНвойнаХерсонская областьпотопкаховская гэс
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