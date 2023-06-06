ООН в день подрыва Каховской ГЭС поздравила с "днем русского языка". Украина отреагировала
Организация объединенных наций в день подрыва Каховской гидроэлектростанции российскими оккупантами поздравила в своем Twitter-аккаунте с "днем русского языка".
В ООН сообщили о "дне русского языка" 6 июня и призвали следить за обновлениями русскоязычной страницы организации.
Данное сообщение вызвало шквал критики в социальных сетях среди украинцев — через несколько часов ООН выпустила заявление о Каховской ГЭС, написав, что подрыв подвергает опасности тысячи мирных жителей и подчеркнула, что инфраструктура и гражданские не могут быть целями.
Обвинять Россию в подрыве ГЭС в организации не стали.
Официальный аккаунт Украины в Twitter также опубликовал "поздравление" ООН с "днем русского языка", опубликовав фото зала заседаний Генеральной ассамблеи ООН, который затапливает водой.
Happy Russian Language Day, @UN! https://t.co/BWoI7hKQPB pic.twitter.com/CWl6Tv2JXE— Ukraine / Україна (@Ukraine) June 6, 2023
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
- В Минобороны предупреждают о повышении опасности от взрывоопасных предметов из-за российских мин.
- Появился первый спутниковый снимок разрушенной россиянами Каховской ГЭС.
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