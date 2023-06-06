Зеленський про підрив Каховської ГЕС: Будуть великі проблеми з водою, затоплення та забруднення

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції на півдні України будуть великі проблеми з питною водою. Про це він повідомив на пресконференції 6 червня.

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За його словами, про мінування Каховської ГЕС попереджала українська розвідка ще в 2022 році — Київ передавав цю інформацію західним союзникам.

"Ми розуміли ці ризики, всі були підготовлені, рятувальники, МВС, місцеві адміністрації. Ситуація дуже складна, є забруднення, з яким боротимуться, затопить від 35 до 80 населених пунктів. Вже є й будуть великі проблеми із питною водою навіть там, де не затоплено", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що у всьому південному регіоні наслідки теракту росіян будуть зрозумілі за тиждень, коли піде вода.

"Це тероризм, вони замінували заздалегідь і свідомо. Ми повідомили у Міжнародний кримінальний суд — це екоцид. Хочеться реакції країн Азії та Латинської Америки. Ми порушуватимемо це питання на міжнародній арені", — резюмував глава держави.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

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