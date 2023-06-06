Зеленский о взрыве Каховской ГЭС: Будут большие проблемы с водой, затопление и загрязнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции на юге Украины будут большие проблемы с питьевой водой. Об этом он сообщил на пресс-конференции 6 июня.

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По его словам, о минировании Каховской ГЭС предупреждала украинская разведка еще в 2022 году — Киев передавал данную информацию западным союзникам.

"Мы понимали эти риски, все были подготовлены, спасатели, МВД, местные администрации. Ситуация очень сложная, есть загрязнение, с которым будут бороться, затопит от 35 до 80 населенных пунктов. Уже есть и будут большие проблемы с питьевой водой даже там, где не затоплено", — сказал Зеленский.

Он отметил, что во всем южном регионе последствия теракта россиян будут понятны через неделю, когда уйдет вода.

"Это терроризм, они заминировали заранее и сознательно. Мы сообщили в Международный уголовный суд — это экоцид. Хочется реакции стран Азии и Латинской Америки. Мы будем поднимать этот вопрос на международной арене", — резюмировал глава государства.

Ночью 6 июня 2023 года оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.

Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

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