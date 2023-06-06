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Кулеба: Росія намагалась завадити скликанню Радбезу ООН щодо Каховської гідроелектростанції

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 21:55
Кулеба: Росія намагалась завадити скликанню Радбезу ООН щодо Каховської гідроелектростанції - Фото
Дмитро Кулеба (Скриншот з відео)

Рада Безпеки ООН збереться на засідання за запитом України через підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про те, як Росія намагалася завадити скликанню цього засідання, в етері телемарафону "Єдині новини".

Засідання радбезу ООН відбудеться сьогодні о 23:00 за Київським часом.
На засіданні обговорюватиметься підрив дамби Каховської ГЕС на тимчасово окупованій Херсонщині.

Очільник МЗС Кулеба повідомив, що Росія "намагалася вставити палиці в колеса" Україні щодо цього засідання.

"Також [РФ] почала імітувати, що це Україна начебто зруйнувала дамбу, і теж почали вимагати скликання Радбезу", – сказав він.
Кулеба зауважив, що Україні вдалось менш ніж за 24 години скликати засідання Ради Безпеки ООН.

"Той факт, що ми змогли скликати Радбез свідчить про те, що троє з постійних членів радбезу – США, Франція, Велика Британія, представники наших основних партнерів на нашому боці й підтримують нас у цій ситуації", – зазначив він.

Читайте також: Генсек ООН відреагував на підрив Каховської ГЕС: Наслідки війни, причину назвати не можу

Артем Джеріпа
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війнаДмитро КулебаООНрадбез оонкаховська гес
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