Кулеба: Росія намагалась завадити скликанню Радбезу ООН щодо Каховської гідроелектростанції

Засідання радбезу ООН відбудеться сьогодні о 23:00 за Київським часом.

На засіданні обговорюватиметься підрив дамби Каховської ГЕС на тимчасово окупованій Херсонщині. Очільник МЗС Кулеба повідомив, що Росія "намагалася вставити палиці в колеса" Україні щодо цього засідання.

"Також [РФ] почала імітувати, що це Україна начебто зруйнувала дамбу, і теж почали вимагати скликання Радбезу", – сказав він.

Кулеба зауважив, що Україні вдалось менш ніж за 24 години скликати засідання Ради Безпеки ООН.