Кулеба: Росія намагалась завадити скликанню Радбезу ООН щодо Каховської гідроелектростанції
Рада Безпеки ООН збереться на засідання за запитом України через підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про те, як Росія намагалася завадити скликанню цього засідання, в етері телемарафону "Єдині новини".
Очільник МЗС Кулеба повідомив, що Росія "намагалася вставити палиці в колеса" Україні щодо цього засідання.
"Той факт, що ми змогли скликати Радбез свідчить про те, що троє з постійних членів радбезу – США, Франція, Велика Британія, представники наших основних партнерів на нашому боці й підтримують нас у цій ситуації", – зазначив він.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.
ООН у день підриву Каховської ГЕС російськими окупантами привітала у своєму Twitter-акаунті з "днем російської мови". У МЗС України розкритикували організацію.
- Пізніше ООН відреагувала на підрив Каховської ГЕС, проте жодним чином не згадала Росію.
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