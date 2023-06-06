ООН все ж таки відреагувала на підрив Каховської ГЕС, але "забула" згадати Росію – скриншот

Через дев'ять годин після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, Організація Об'єднаних Націй вирішила відреагувати на це, жодним чином не згадавши Росії.

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"Цивільне населення та цивільна інфраструктура не повинні бути цілями. Їх треба захищати. У будь-який час. Усюди", – йдеться у дописі.

Користувачів Twitter ця заява обурила. Вони запропонували ООН "далі святкувати День російської мови", "далі не говорити про екоцид" та жартівливо зазначили, що "про таке нетактовно писати у День російської мови".

Люди запевнили, що цей допис "не допоможе ООН зберегти репутацію", оскільки вона "не називає того, від кого треба захищати людей", маючи на увазі Росію.

Зранку ООН, замість реакції на підрив Каховської ГЕС, привітала з Днем російської мови та закликала підписатися на російськомовний акаунт ООН.

У МЗС розкритикували ООН за відсутність реакції на черговий теракт Росії.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Президент Зеленський зібрав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Станом на 7:30 повністю або частково затоплені Тягинка, Львове, Одрадокам'янка Бериславського району; Понятівка, Іванівка, Токарівка, Білозерка; мікрорайон Острів міста Херсона.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

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