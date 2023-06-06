ООН все же отреагировала на подрыв Каховской ГЭС, но "забыла" упомянуть Россию – скриншот

Спустя девять часов после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, Организация Объединенных Наций решила отреагировать на это, ни коим образом не упомянув Россию.

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"Гражданское население и гражданская инфраструктура не должны быть целями. Их нужно защищать. В любое время. Везде", – говорится в сообщении.

Пользователей Twitter это заявление возмутило. Они предложили ООН "продолжать праздновать День русского языка", "далее не говорить об экоциде" и шутливо отметили, что "о таком бестактно писать в День русского языка".

Люди заверили, что это сообщение "не поможет ООН сохранить репутацию", поскольку она "не называет того, от кого нужно защищать людей", имея в виду Россию.

Утром ООН вместо реакции на подрыв Каховской ГЭС поздравила с Днем русского языка и призвала подписаться на русскоязычный аккаунт ООН.

В МИД раскритиковали ООН за отсутствие реакции на очередной теракт России.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

Президент Зеленский собрал экстренное заседание Совета по нацбезопасности и обороне.

По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района; Понятовка, Ивановка, Токаревка, Белозерка; микрорайон Остров города Херсона.

Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

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